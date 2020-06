Luta continua renhida aos domingos à noite entre a SIC e a TVI

Andreia Rodrigues já pode voltar a cantar vitória. ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ conseguiu recuperar a liderança e voltou a garantir a vitória à SIC no passado domingo à noite, com o canal de Paço de Arcos a fechar o dia com um share de 19,4%, contra os 16,2% da TVI.













Mais uma vez, o programa da SIC foi dividido em vários segmentos, com o mais visto - ‘Palavras Cruzadas’ - a registar uma audiência média de 1 153 700 telespectadores e um share de 29,9%. A apenas 75 200 pessoas de distância ficou ‘Big Brother’, na TVI. O formato conduzido por Cláudio Ramos voltou a sair derrotado depois de uma semana a saborear a (única) vitória clara, a 7 de junho.

De assinalar ainda a grande derrota da estreia de ‘A Batalha dos Jurados’, na RTP 1. O formato apresentado por Sílvia Alberto, em que os jurados do ‘Got Talent Portugal’ recuperam alguns dos talentos que passaram pelo formato, reuniu uma média de 629 100 telespectadores (14% de share). Já ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ (SIC) voltou a ser o programa mais visto do dia.