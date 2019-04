Madonna no Alentejo ou o caso de uma mentira de 1 de abril que virou notícia

Destinos da 'rainha da pop' em Portugal não passam de 'fake news' que enganam imprensa.

Primeiro foi o rumor, depois o aproveitamento para "notícia" de 1 de Abril e, finalmente, notícia na imprensa nacional: Afinal, a alegada mudança de Madonna para o Alto Alentejo é ‘fake news’.

O mito rural terá nascido na vila de Gavião e essa foi a deixa aproveitada pelo jornal Alto Alentejo para noticiar Madonna se iria mudar para a região alentejana, no primeiro dia do mês. Esta quarta-feira surgiram desenvolvimentos da "notícia" e um jornal nacional chegou mesmo a identificar a quinta – e o proprietário – onde se iria instalar a conhecida estrela da Pop. A notícia acabaria por ser apagada do site da dita publicação.

Ao que o CM apurou junto de fontes autárquicas, não há qualquer informação sobre uma hipotética mudança de Madonna para o Alentejo. Nem para outra zona do país apesar de à boleia do 1 de abril também terem surgido notícias da transferência da cantora para a vila de Ponte de Lima e que o filho iria trocar o emblema das águias pelo do SC Braga.