Mãe acusa diretor de a aliciar a mentir na TVI contra a IURD

Maria, uma das mães que, na TVI, no programa ‘Segredo dos Deuses’, da autoria da jornalista Alexandra Borges, acusaram a IURD de lhes roubar os filhos, diz agora que foi aliciada a mentir. Garante mesmo ter sido abordada pelo diretor de Informação do canal, que lhe pediu que seguisse todas as indicações dadas pela jornalista."Nas instalações da TVI foi abordada por um indivíduo que se apresentou como Sérgio Figueiredo, diretor de Informação do canal, que insistiu com ela de que deveria manter a versão dos factos, tal como lhe fora solicitado pela jornalista Alexandra Borges", escreve a advogada, após ter recebido a acusação particular deduzida pela Igreja Universal.Contactado pelo, Sérgio Figueiredo reagiu - "Esta mentira já saiu no ‘Expresso’, mas vocês insistem em reciclar lixo" - enquanto Alexandra Borges se manteve em silêncio.A IURD, por seu turno, aceitou as explicações da mãe e desistiu da queixa, depois de Maria assegurar, no mesmo documento, que a jornalista lhe pediu que assinasse papéis em branco. Maria deu-lhe ainda a cópia do cartão do cidadão e disse que nunca tinha autorizado a adoção.Garante que o fez porque acreditava que assim poderia reaver os filhos que teriam sido adotados por pastores da IURD. Explicou ainda que quando a adoção aconteceu era toxicodependente e que, quando aceitou colaborar com a TVI, estava gravemente doente e temia morrer. Queria estar com os filhos uma última vez.