Cantora, de 17 anos, namora com artista de 29 anos. Siara Holanda teve uma discussão acesa com músico, por a filha ser menor.

Por Patrícia Correia Branco e André Filipe Oliveira | 12.02.19

Bárbara Bandeira deu um concerto no sábado, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, e, ao contrário do que é habitual, no final do espetáculo não deu uma sessão de autógrafos.Segundo oapurou, a recusa em reunir-se com os fãs prendeu-se com uma violenta discussão que teve com a mãe, Siara Holanda, por causa do seu mais recente amor: Kasha, um dos cantores dos D.A.M.A. A razão pela qual Siara não aprova o namoro é o facto de a filha ter 17 anos e o músico 29