"Maior mentira" da TV descoberta: Não é James Corden quem conduz o carro de ‘Carpool Karaoke’

O programa ‘Caropool Karaoke’, de James Corden, é um sucesso em todo o mundo e põe grandes vozes da música à boleia no carro do apresentador, enquanto vão cantando os maiores êxitos da sua carreira. Ora acontece que a parte da boleia, em que James Corden conduz o convidado até ao seu destino, não passa de uma encenação.

Um utilizador do Twitter partilhou um vídeo que mostra que, na realidade, o automóvel de James Corden é rebocado pelas ruas por uma carrinha. "Vi o James Corden e o Justin Bieber a filmarem o carpool karaoke e é por isto que eu tenho problemas de confiança – ele nem está a conduzir!", lê-se na publicação.

O vídeo depressa se tornou viral. "A maior mentira desde o Pai Natal", lê-se num dos muitos comentários feitos após o tema gerar polémica.





Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu