Mais de 100 mil fãs de cultura pop vão a Oeiras

Comic Con começa a 6 de setembro e dura quatro dias.

Por Duarte Faria | 01:30

Arranca dentro de um mês, a 6 de setembro (e termina a 9), a 5ª edição da Comic Con Portugal, o maior evento de cultura pop a realizar-se em território nacional.



Pela primeira vez, e depois de quatro anos na Exponor, em Matosinhos, o encontro vai ter como cenário o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, espaço que acolhe, todos os anos, o festival NOS Alive. A mudança permite à Comic Con Portugal ganhar uma "nova dimensão e projeção" e chegar a ainda mais público, disse ao CM o diretor do evento, Paulo Cardoso.



Apesar de não querer avançar, para já, com números, o responsável garante que a expetativa é superar a edição do ano passado, ou seja, receber mais de 100 mil pessoas. "Vamos ter pessoas de todo o País e uma percentagem significativa de estrangeiros [no ano passado foram 11%]", conta Paulo Cardoso, sem esconder que estes números implicam medidas de segurança apertadas, que "estão a ser trabalhadas com as autoridades". O recinto também vai ser maior: passa dos 60 mil metros quadrados, na Exponor, para cerca de 100 mil, em Oeiras. A organização contará com mais de duas mil pessoas.



Para as próximas semanas, Paulo Cardoso promete a divulgação de um "grande cartaz", que vai satisfazer os fãs de cinema, literatura, televisão, banda desenhada, música e videojogos. Pelo Passeio Marítimo de Algés, onde começam esta semana a ser montadas as estruturas, vão passar grandes estrelas ligadas à cultura pop, antestreias de filmes e séries, entre muitas outras atividades e experiências ligadas a estas áreas. As entradas vão dos 25 euros (bilhete diário) aos 105 euros (passe de 4 dias).