Continua a crescer o número de pessoas que pedem para serem ‘eliminadas’ online. A Google recebeu, até este domingo, 11 031 pedidos portugueses de remoção de conteúdo do motor de busca, ao abrigo do ‘direito ao esquecimento’, em vigor desde maio de 2014. A este valor correspondem 41 982 URL (endereços de rede), de acordo com os dados do relatório de transparência da gigante tecnológica consultados pelo Correio da Manhã.









