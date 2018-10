Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 2 milhões de pessoas veem a CMTV todos os dias

Com 3,88%, registou um share médio mensal superior aos seus dois principais concorrentes juntos.

Por Duarte Faria | 01:30

A CMTV continua a ser o canal de cabo preferido dos portugueses. A estação do Correio da Manhã liderou o consumo de televisão por subscrição no mês de setembro, reforçando desta forma o primeiro lugar entre os canais de informação nacional no cabo.



É o vigésimo primeiro mês consecutivo em que a CMTV ultrapassa toda a concorrência. Em setembro, o canal do CM superou, inclusive, a barreira dos dois milhões de telespectadores por dia.



Em média, em cada dia do mês, a CMTV teve um total de 2 milhões, mil 370 telespectadores. De acordo com os dados da GfK, o share médio mensal da CMTV no último mês foi de 3,88%, contra 1,92% da TVI 24 e 1,91% da SIC Notícias. Isto significa que a CMTV teve mais audiência que os seus dois principais concorrentes juntos. A RTP 3 no cabo teve um share médio de 0,79%.



Também no horário nobre (período das 19h00 à 01h00) a CMTV alargou a liderança entre os canais de informação nacional, com um share de 3,38%, contra 1,75% da TVI 24, 1,60% da SIC Notícias e 0,69% da RTP 3 no cabo. Este é o período horário de maior consumo e, consequentemente, de maior investimento publicitário.



Recorde-se que a CMTV é emitida, desde dezembro do ano passado, em todo o mercado de televisão por cabo (MEO, NOS, Nowo e Vodafone). Ocupa a posição 8 de todas as operadoras.



No entanto, o canal do Correio da Manhã ainda não está disponível na Televisão Digital Terrestre (TDT).