A final do Euro 2020, que culminou com Itália a sagrar-se campeã da Europa pela segunda vez (a primeira foi em 1968), depois de vencer a Inglaterra no Estádio de Wembley, em Londres, foi vista por 2 255 326 telespectadores.



O jogo, transmitido em direto pela RTP1, no passado domingo, alcançou uma média de 45,47% de share e tornou-se no quinto mais visto de todo o Campeonato Europeu, de acordo com dados da GfK.

Mais de 2,2 milhões viram a final do Euro em Portugal

O confronto entre Portugal e a Bélgica (0-1), que culminou na eliminação da seleção nacional do Euro 2020, foi o mais visto da competição no nosso país. Com uma audiência média de 3 802 900 telespectadores e 69,88% de share, a partida dos oitavos de final, transmitida no dia 27 de junho pela TVI, foi, também, o programa mais visto do ano.