O número de visitas a sites pirata atingiu os 141 mil milhões em 2023, o que corresponde a uma média de 386 milhões de contactos diários. Este número representa um aumento de 12% desde 2019, de acordo com o mais recente relatório da MUSO, empresa de análise antipirataria sediada no Reino Unido, em conjunto com a consultora Kearney.









