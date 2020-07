Mais de 6 mil pessoas pedem à Google para serem esquecidos

A Google recebeu, até ontem, 6333 pedidos portugueses de remoção de conteúdo do motor de busca, ao abrigo do ‘direito ao esquecimento’, em vigor desde maio de 2014. A este valor correspondem 24 841 URLs (endereços de rede), de acordo com os dados do relatório de transparência da gigante tecnológica consultados pelo Correio da Manhã. No entanto, apenas 25,1% foram efetivamente removidos. Os restantes 74,9% a Google considerou não estarem incluídos no âmbito do ‘direito ao esquecimento’ por, entre outros motivos, terem forte interesse público. Ou seja, na maioria dos casos, a empresa tecnológica não elimina os conteúdos. Em Portugal, 90,3% dos pedidos são feitos por particulares.O ‘direito ao esquecimento’ resulta de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que indica que todos os cidadãos europeus têm o direito a solicitar a remoção de links a motores de busca como o Google, ou seja, o direito a não aparecerem nas pesquisas online.No total europeu, a Google já recebeu mais de 944 mil pedidos, a que correspondem mais de 3,7 milhões de URLs. Destes, 46,5% foram efetivamente removidos, um número bastante superior ao registado se considerado apenas o nosso país.No pódio dos países europeus de onde surgem mais solicitações deste tipo estão países como a França (cerca de 212 mil pedidos), a Alemanha (154 mil), o Reino Unido (112 mil), a Espanha (89 mil), a Itália (79 mil) e os Países Baixos (51 mil).