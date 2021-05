Em termos de receitas, as empresas exibidoras faturaram qualquer coisa como 447 mil euros em bilheteira, quando nos dez primeiros dias após o primeiro desconfinamento tinham faturado 273 mil euros, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).







Cerca de 81 500 pessoas foram ao cinema desde o dia da reabertura das salas, a 19 de abril, até ao passado domingo, dia 2 de maio.Em termos de receitas, as empresas exibidoras faturaram qualquer coisa como 447 mil euros em bilheteira, quando nos dez primeiros dias após o primeiro desconfinamento tinham faturado 273 mil euros, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Também segundo os dados do ICA, desde o dia da reabertura das salas tem-se registado uma tendência clara na subida do número de espectadores. Se de 19 a 21 de abril se contabilizaram 13 925 pessoas, na semana seguinte, entre 22 e 28 de abril, esse número subiu para bastante mais do dobro, com 34 904 espectadores.



Já entre os dias 29 de abril e 2 de maio (quarta-feira a domingo) registaram-se 32 400. Recorde-se que estes números também já são superiores às primeiras semanas de janeiro, ainda antes do novo período de confinamento.





Pormenores

4716 no primeiro dia

Pelo menos 4761 espectadores foram ao cinema na dia de reabertura das salas, a 19 de abril, com as exibidoras a faturarem 27 mil euros. Contudo, houve salas que não reabriram.



Quebras de 75% em 2020

Os cinemas registaram uma quebra de 75,55% em audiência e receitas no ano passado face a 2019, com a faturação a cair 62,7 milhões de euros.



‘O Rei Leão’ lidera

O filme ‘O Rei Leão’, exibido em 2019, é o filme mais visto em Portugal desde 2004 com 1,281 milhões de espectadores.