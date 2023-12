Mais de metade das entrevistas de Costa foram à TVI

Enquanto primeiro-ministro, António Costa deu 29 entrevistas aos canais generalistas em sinal aberto. Destas, mais de metade passou na antena da TVI: 16, no total. Por outro lado, o chefe de Governo, agora demissionário, aceitou dar oito entrevistas à SIC e cinco à RTP. A primeira data de 16 de outubro de 2015, na TVI, pouco antes de ser oficializado como primeiro-ministro, a última foi na passada segunda-feira, também na estação de Queluz de Baixo, naquele que foi considerado o primeiro dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter decretado a demissão do Governo.Em termos de audiências, a entrevista mais vista de António Costa entre as 29 que deu foi a 16 de março de 2020, no início da pandemia da Covid-19. Foi transmitida pela SIC e registou uma média de 1 890 800 telespectadores (33,5% de share). Pelo contrário, a menos vista foi emitida pela RTP 1 a 27 de agosto de 2021: 627 200 telespectadores (15,1% de share). De referir que a entrevista da passada segunda-feira, na TVI, foi a quarta menos vista de sempre, com uma média de 763 900 espetadores e 15,3% de share - no horário perdeu para a SIC.Outros dados curiosos: das oito entrevistas, a SIC liderou em cinco delas (63%); das 16 entrevistas, a TVI liderou em oito delas (50%); das cinco entrevistas, a RTP1 não liderou em nenhuma. Considerando as entrevistas a partir de 2016 (quando os números de audiência passaram a ser medidos na transmissão em direto + gravações), em termos médios, o conjunto das entrevistas da SIC liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,5% de share e uma média de um milhão e 131 mil telespectadores. No caso da TVI, teve 20,3% de share e uma média de 1 milhão, 9 mil e 500 telespectadores. Já no da RTP 1, teve 14,2% de share e uma média de 716 900 telespectadores. Os dados citados são da GfK.