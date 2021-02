Mais de uma dezena de candidatos na corrida à próxima administração da RTP

A corrida à próxima administração da RTP está a gerar muito interesse. Ao que o CM apurou, foram entregues 12 candidaturas no âmbito do processo público, e inédito, lançado pelo Conselho Geral Independente (CGI) para encontrar a próxima equipa que vai gerir os destinos da empresa pública de rádio e TV. Prevê-se que o mesmo esteja concluído até ao fim de março. O período para que os candidatos manifestassem interesse acabou na terça-feira, 23. Os selecionados deverão, a partir de agora, desenvolver o seu plano para o futuro da empresa.





sabe que uma das candidaturas conta com o atual administrador com o pelouro dos conteúdos, Hugo Figueiredo, e poderá incluir também Nicolau Santos, atual presidente da Lusa. Se for escolhida, a administradora financeira Ana Dias Fonseca também poderá permanecer na RTP. Esta é vista, internamente, como a candidatura da continuidade da linha seguida pelas duas últimas administrações lideradas por Gonçalo Reis. Sérgio Figueiredo, ex-diretor de Informação da TVI, também apresentou um projeto, tal como Manuel Coelho da Silva, antigo presidente do Conselho de Opinião (CO). Isto depois de ter renunciado na passada segunda-feira à presidência do CO, cargo que ocupava interinamente desde o fim do mandato dos atuais membros do organismo, em outubro de 2020 - até à eleição dos novos elementos a presidência fica a cargo de Rui Oliveira e Costa. Quem também avançou foi Pedro Mota Carmo, ex-CEO da Nos Cinemas.