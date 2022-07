O número total de empresas dedicadas à produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão aumentou, havendo agora mais 88 a operar no setor, em comparação com 2019, mas o seu volume de negócios decresceu 17%, de acordo com o último Anuário do Setor de Produção Audiovisual em Portugal de 2021 (cujos dados dizem respeito a 2020).









