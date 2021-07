Mais grupos de media a pedir remuneração aos gigantes tecnológicos

Cada vez são mais os grupos de media que se unem contra os gigantes tecnológicos. O objetivo é simples. Numa altura em que o setor atravessa uma crise sem precedentes, os jornalistas reclamam o direito de serem recompensados pelas notícias que assinam e que são posteriormente partilhadas por empresas como a Google e o Facebook.Esta semana, cerca de 30 órgãos de comunicação dinamarqueses, incluindo as televisões públicas DR e TV2, criaram uma coligação que vai representar os grupos na negociação com as ‘big tech’ e cobrar coletivamente o montante relativo aos direitos de autor. "A nossa principal exigência é que os gigantes tecnológicos paguem uma parte justa pelos conteúdos de informação criados pelos media dinamarqueses que utilizam e com os quais lucram", aponta Stig Ørskov, diretor-geral do JP/Politikens Hus, o principal grupo dinamarquês de imprensa escrita.Em fevereiro, a Austrália aprovou uma lei que obriga as tecnológicas a pagar pela publicação de conteúdos jornalísticos, naquela que é a primeira legislação do Mundo deste género. Depois de vários acordos com grandes grupos de media, é a vez de órgãos de comunicação regionais e locais - cerca de 160 - reivindicarem uma fatia do bolo. Algo semelhante está a acontecer em França, Alemanha e nos Estados Unidos, onde pequenas empresas de media dizem estar a ser discriminadas nos processos de negociações com as ‘big tech’, pelo que decidiram juntar-se de forma a alcançar "maior força negocial".