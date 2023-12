O programa ‘Manhã CM’, da CMTV, de sexta-feira, 15, emitido entre as 9h25 e as 10h41, teve mais audiência no seu horário que ‘Casa Feliz’ (SIC), com Diana Chaves e João Baião, e ‘Dois às 10’, na TVI, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O ‘Manhã CM’ teve, no seu horário, 154 mil telespectadores em média e 14,3% de share. A SIC generalista teve 103 mil telespectadores em média (9,6% de share) e a TVI teve 125 mil telespectadores (12,6% de share). A vitória do formato da CMTV, apresentado por Duarte Siopa e Ágata Rodrigues, é ainda mais relevante tendo em conta que ‘Dois às 10’, na TVI generalista, começou às 9H54, pelo que ainda competiram diretamente durante quase uma hora.