Manhã CM regressa esta segunda-feira com muitas surpresas

Nuno Eiró e Maya estão de volta ao ‘Manhã CM’. A partir desta segunda-feira, a dupla regressa à antena da CMTV num estúdio totalmente renovado e com muitas surpresas, incluindo uma cozinha. O público também vai marcar presença, mas com algumas regras, entre as quais o uso obrigatório de máscara e o distanciamento de segurança.

Neste primeiro programa, vamos falar da segunda fase de desconfinamento com a psicóloga Rosa Amaral e conhecer um recuperado que se dedica agora a partilhar mensagens de esperança. Haverá ainda espaço para a habitual crónica de crime e segurança.