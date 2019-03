Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Luís Goucha admite K.O. na luta das audiências

‘Você na TV!’ tem quase menos nove milhões de espectadores do que o programa de Cristina Ferreira.

Por Paulo Abreu | 01:30

A propósito do Carnaval de Torres Vedras, que erigiu um monumento a Cristina Ferreira e a Manuel Luís Goucha, recordando a guerra de audiências entre os rivais nestes quase dois meses, o apresentador da TVI aproveitou para fazer um balanço.



"Esse monumento caricatura muitas cenas da realidade... Não tenho medo, porque é Carnaval e também tem que ver com a realidade [Cristina tem uma estátua maior]. Aí está a Cristina e, portanto, estou numa posição de que levei um verdadeiro K.O.", reconheceu, em conversa com Tatiana Figueiredo, que estava em reportagem nesta cidade do oeste, mostrando, porém, que a esperança é a última coisa a morrer: "Mas a vida é feita de muitos combates. Agora estou K.O., sim, mas há outros combates pela frente."



Faz hoje dois meses que Manuel Luís Goucha começou a enfrentar Cristina Ferreira nas manhãs e as audiências não podiam ser piores para o apresentador da TVI, que tem como parceira Maria Cerqueira Gomes. De acordo com as audiências da GfK, entre 7 de janeiro e 5 de março, a estrela da SIC totaliza 20 137 300 espectadores e o antigo colega e amigo do ‘Você na TV!’ 11 442 100, ou seja, 8 695 200 de diferença.



Na terça-feira, ‘O Programa da Cristina’ obteve o seu melhor resultado de sempre (746 300) desde a sua estreia, dia em que recebeu em estúdio o primeiro-ministro, António Costa, que cozinhou em direto uma cataplana de peixe.