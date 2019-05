Manuela Moura Guedes arrasa rival após gozo na Internet

Muito ativa no Twitter, Constança Cunha e Sá gozou segunda-feira com Manuela Moura Guedes, precisamente o dia em que esta comenta a atualidade política no ‘Jornal da Noite’, da SIC. "A TVI devia pagar à Manuela Moura Guedes a avença que a SIC lhe paga para ela continuar na SIC... a dizer coisas sem tino", escreveu a jornalista da TVI na rede social, marcava o relógio 02h11."Não me surpreendeu. Estava a defender a sua militância. Passou de conservadora de direita a revolucionária de extrema- -esquerda. Mas já eram duas da manhã quando ela escreveu e é preciso perceber aquilo no contexto dos hábitos da Constança...", responde a comentadora da estação de Paço de Arcos de forma arrasadora na grande entrevista que dá à ‘TV Guia’.Sem querer especificar quais os "hábitos" de Constança Cunha e Sá às duas da manhã, Manuela Moura Guedes confirma que as duas já foram amigas. Mas a relação acabou quando foi afastada do ecrã pela administração da Media Capital, em 2009."Quando eu estava na TVI, chegámos a ser grandes amigas. Mas ela, no dia em que a administração proibiu o ‘Jornal’, transformou-se", garante a antiga diretora-adjunta de Informação da estação de Queluz de Baixo.Há sete meses a trabalhar na SIC, Manuela Moura Guedes conta ainda, na entrevista à ‘TV Guia’, que aceitou logo o convite de Ricardo Costa, mesmo sem saber quanto ia ganhar . "As questões monetárias não são problema para mim."