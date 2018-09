Manuela Moura Guedes vai ser comentadora no jornal da SIC

Ex-pivô foi recebida por colegas no regresso à televisão.

Ver esta publicação no Instagram Guedes & Guedes. Brevemente. @sicnoticias @sicoficial Uma publicação partilhada por Rodrigo Guedes de Carvalho (@rgcboss) a 27 de Set, 2018 às 4:42 PDT

Ver esta publicação no Instagram @manuelamoura.guedes #sic #sicnoticias #sicoficial Uma publicação partilhada por Clara de Sousa (@claradesousaoficial) a 27 de Set, 2018 às 4:40 PDT





A jornalista Manuela Moura Guedes vai voltar aos ecrãs televisivos, desta vez enquanto comentadora no jornal da SIC. Aoa SIC revela que a estreia será a 8 de outubro no Jornal da Noite.O jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho felicita a colega através de uma publicação feita no seu Instagram."Guedes & Guedes. Brevemente", pode ler-se na descrição da publicação feita pelo jornalista de informação.Também Clara de Sousa, jornalista e pivô da estação televisiva dá as 'boas vindas' a Manuela.