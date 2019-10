Manzarra vai realizar sonhos de crianças em novo programa

João Manzarra vai conduzir ‘A Árvore dos Desejos’, já a partir de 26 de outubro, na SIC. O formato é uma adaptação de um programa espanhol intitulado ‘El Árbol de los Deseos’ e será produzido em Portugal pela Shine Iberia.Basicamente, o apresentador de 34 anos percorrerá o País, de escola em escola e de colégio em colégio, a realizar os desejos que dezenas de crianças formularam, não para si, mas para familiares e amigos.Em ‘A árvore dos Desejos’ veremos filhos que irão cumprir o sonho dos pais se casarem com direito a uma festa de arromba, mas também parentes e amigos que cumprirão o desejo de voar num balão de ar quente, de fazer uma viagem ou de conhecerem de forma surpreendente uma figura pública de quem sejam fãs, como o cantor Diogo Piçarra.Ao, João Manzarra confessou estar-se a "divertir muito" e reconheceu sentir-se "contente" com o convite para apresentar este formato: "É diferente de tudo e é fácil para mim comunicar com crianças. Tem sido espetacular e acho que é o formato onde me sinto mais à vontade. Identifico-me com os miúdos e eles comigo. É engraçado, até porque sinto que muitos deles não me conhecem sequer."Com esta nova aposta no entretenimento, aos sábados à noite, a SIC vai rivalizar diretamente com Filomena Cautela, na RTP 1, à frente de ‘Jogo de Todos os Jogos’, e com Pedro Teixeira, na TVI. O ator, recorde-se, é a estrela de ‘Mental Samurai’, concurso que alimenta grandes esperanças em Felipa Garnel e que a estação estreia precisamente no dia 26.