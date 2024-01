Marcelo quer transparência nos media

"Sem jornalistas, não há jornalismo", foi o aviso feito pelo Presidente da República, que pediu "transparência" na gestão dos órgãos de comunicação social, e acrescentou que se deve saber "quem lidera e gere o quê" e com "quais projetos editoriais".



Na abertura do 5.° Congresso dos Jornalistas, esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à "convergência e diálogos com os jornalistas" por parte das lideranças dos grupos donos das publicações e pediu que o Estado "não se alheie de um debate essencial" numa altura em que estão em causa alguns jornais centenários.









Ver comentários