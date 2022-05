O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aproveitou esta terça-feira a celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa para manifestar-se “seriamente preocupado com o panorama da comunicação social no Mundo e em particular em Portugal”.









Entre os alertas que deixou aos portugueses e aos profissionais de comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que “a liberdade de imprensa é fundamental para a democracia” e defende que “a questão pandémica e a emergência da guerra tornaram ainda mais urgente” a defesa da liberdade de imprensa.

O Presidente da República referiu ainda que “a viabilidade dos meios de comunicação social passou a ser um problema quotidiano” e lembrou que “nos últimos anos fecharam sucessivamente jornais locais e regionais”. Aos profissionais deixou um sério aviso: “A censura por omissão é hoje um grande risco.”





Neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou o trabalho “essencial” dos jornalistas e lembrou os riscos corridos por aqueles que “seguem na linha da frente para levar informações precisas e para salvar vidas”, referindo-se aos que têm estado em zonas de guerra e no epicentro da pandemia. Para Guterres, o avanço da tecnologia digital, contribui para “a democratização no acesso à informação”, mas também “facilita a censura e cria novos canais para a opressão e o abuso”.