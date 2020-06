Marcelo Rebelo de Sousa vai dar aula em direto na telescola

O presidente da República vai marcar presença, na próxima segunda-feira, pelas 13h30, nos estúdios da RTP, em Lisboa, para dar, em direto, uma aula da nova telescola, sabe o. A lição de Marcelo Rebelo de Sousa será de Cidadania e o convite terá partido da televisão pública. Foi aceite prontamente pelo Chefe de Estado, que regressa desta forma à atividade docente, ainda que apenas por uns minutos, depois de se ter deixado de ser professor em 2018.A 20 de setembro desse ano deu a sua última aula na Faculdade de Direito de Lisboa, onde foi docente desde o ano letivo 1972/73, quando se tornou assistente de duas cadeiras, até assumir o cargo de Presidente da República.Esta semana foi realizada uma visita técnica para que tudo corra de acordo com o previsto. Esta será a primeira (e muito provavelmente única) aula em direto do projeto #EstudoemCasa, que, desde 20 de abril, ocupa as emissões da RTP Memória entre as 9h00 e as 17h50. "Está a ser tudo preparado para que nada falhe durante o direto", explicou aofonte da estação pública.Recorde-se que as gravações da nova telescola têm sido realizadas no Estúdio 1 da sede da RTP, o mesmo onde é gravado o concurso ‘O Preço Certo’. De resto, parte da equipa de produção do formato de Fernando Mendes tem estado envolvida neste projeto, que ficará em antena até ao fim de junho. No entanto, a RTP já admite a possibilidade de continuar com as emissões de ensino à distância.