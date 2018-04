Março foi o melhor mês de sempre para a CMTV, que lidera em todos os dias do ano

Canal do Correio da Manhã teve mais de dois milhões de espectadores diários em vários dias do mês.

13:22

A CMTV bateu o seu próprio recorde de audiência em março, atingindo um share mensal de 3,4%.

A CMTV lidera o mercado de cabo em todos os dias do ano de 2018, até ao momento. Em Março, a CMTV teve mais de dois milhões de espectadores diários em vários dias do mês. A cada minuto do mês de Março acompanharam o canal do Correio da Manhã 67 mil espectadores.

Sozinha, a CMTV tem mais espectadores a assistir que o conjunto dos seus dois principais concorrentes.

Com efeito, a SIC Notícias fechou o mês de Março com 34100 espectadores por minuto, o que corresponde a um share médio mensal de 1,7%.

Já a TVI24 obteve 32200 espectadores por minuto, num share médio mensal de 1,6%.

A RTP3 obteve 0,7% de share mensal no cabo. Todos os dados são da GFK.