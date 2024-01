Marco Galinha diz que ajudar a Lusa é apoiar os media em Portugal

O ex-presidente executivo da Global Media Marco Galinha lamentou esta terça-feira o facto de não ser tido concretizada a venda da participação da Global Media (GMG) na agência de notícias, considerando que "ajudar a Lusa é ajudar Portugal".

Marco Galinha falava na comissão parlamentar de Cultura, comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

No final de novembro, o Governo anunciou que o processo de compra, pelo Estado, de 45,7% da agência Lusa, pertencentes à Global Media e à Páginas Civilizadas, tinha falhado por "falta de um consenso político alargado".