É com Marco Paulo como convidado que aestreia quarta-feira um novo programa (no dia em que celebra o seu 8º aniversário).O cantor de ‘Maravilhoso Coração’ é o primeiro convidado do ‘, conduzido por Maya que, depois das manhãs, regressa agora ao ecrã do canal doem novo horário e formato.depois de ter coapresentado as manhãs dadesde o seu nascimento, em 2013.“Não podia estar mais entusiasmada com este convite que me foi feito, até porque este é um projeto pioneiro nas tardes daque não tinha espaço de entretenimento nesse horário”, diz a apresentadora, que volta a encontrar Marco Paulo, artista que várias vezes passou pelo ‘’.“Foi uma escolha quase consensual para esta estreia porque está connosco desde o primeiro dia”, explica a apresentadora, que promete um programa cheio de surpresas.Já Marco Paulo diz que esta será uma conversa “entre duas pessoas amigas num canal com quem tem uma relação especial desde o primeiro dia”. E adianta: “Estou num momento muito bonito da minha vida e é bom partilhar estes momentos com quem gosta de nós.”