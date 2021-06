Foi uma chapada de luva branca a Cristina Ferreira e à TVI. Depois de o canal ter negado em comunicado o interesse na contratação de Marco Paulo, que entretanto fechou contrato com a SIC, o artista estreou-se, no último sábado, no canal de Paço de Arcos, já no âmbito do novo contrato, e chegou, viu e venceu.No dia do arranque, ‘Alô Marco Paulo’ liderou as audiências durante as quatro horas de emissão ...