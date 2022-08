Maria Botelho Moniz, de 38 anos, mudou-se para a TVI em 2020 e rapidamente se tornou numa das principais apostas da estação. Depois dos diários do ‘Big Brother’, assumiu as manhãs do canal, no ‘Dois às 10’ (ao lado de Cláudio Ramos), sucedendo a Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. Porém, e apesar desta fase profissional muito positiva, a apresentadora garante agora ter vivido momentos frustrantes no início da sua carreira com a falta de oportunidades na SIC, onde começou no ‘Curto Circuito’ (2011), na SIC Radical, e, depois, a fazer substituições de colegas na SIC generalista.









