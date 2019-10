Maria Flor Pedroso e Sandra Felgueiras reagem ao CM

Maria Flor Pedroso e Sandra Felgueiras negam estar de costas voltadas, após a última reunião sobre o regresso do ‘Sexta às 9’ e de todas as polémicas que o programa tem vivido nos últimos meses, apesar de o CM saber que a relação entre as duas é de grande tensão.



"A notícia publicada esta quinta-feira no ‘Correio da Manhã’, sobre o ‘Sexta às 9’, é falsa. A coordenadora do programa desmente e repudia a notícia e diz estar totalmente focada em manter a qualidade do jornalismo de investigação nesta nova temporada do ‘Sexta às 9’, no patamar de independência, isenção e rigor a que habituou os portugueses nos últimos 8 anos."

