Maria Leal: “O dinheiro que havia era dos dois”

Cantora foi acusada de roubar o ex-marido e quer levar o caso a tribunal.

Desde terça-feira que o nome de Maria Leal está envolvido em polémica. Francisco d’Eça Leal, (ainda) marido da cantora, revelou que, durante os quatro anos que a relação durou, esta lhe roubou mais de um milhão de euros.



Nos dias seguintes, Maria foi enxovalhada nas redes sociais, ameaçada, e resolveu esta sexta-feira contar a sua versão da história no ‘Jornal da Noite’, na SIC. "Estou a ser julgada em praça pública, com ameaças. Estão a destruir-me", começa por dizer.



Sobre o facto de ter gasto a herança do então marido, Maria Leal tem outra versão dos factos. "É verdade que houve gastos excessivos por parte dos dois. Se o Francisco e a Maria não trabalhavam, o dinheiro tinha de ser gasto", afirmou, acrescentando que nunca fez nada sem consentimento do antigo companheiro.



"[Quando recebeu a herança], o Francisco disse-me sempre que íamos usufruir os dois do dinheiro. Não havia uma Maria e um Francisco. O dinheiro que havia era dos dois", contou, dando ainda a entender que este está a mentir quando diz que não tinha conhecimento da loja que a cantora abriu em Elvas: "Tudo o que fiz foi com o acordo dele. Ele sabia da loja e, se não foi lá, foi porque não quis".



Maria Leal defendeu-se, dizendo que este caso vai ser resolvido "nas instâncias próprias" e que também tem provas do que diz. "Nunca fiz nada sem o consentimento do Francisco", concluiu.