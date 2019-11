Maria Rueff volta ao trabalho na segunda-feira

Um enfarte agudo do miocárdio levou Maria Rueff, de 47 anos, ao internamento nos Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, na terça-feira.A atriz foi submetida a um cateterismo para desobstrução das artérias do coração. O atual estado clínico é "favorável", refere o comunicado emitido pela unidade hospitalar. Preparada para receber alta a qualquer momento, a comediante deverá regressar ao trabalho já no início da próxima semana."Segunda-feira regressamos ao trabalho", avisou Herman José durante um vídeo que gravou ao lado da amiga de longa data, durante a visita que lhe fez no hospital. Maria faz parte do elenco residente do programa ‘Cá por Casa’, de Herman, emitido todas as quartas-feiras à noite na RTP 1. Os planos de trabalho mantêm-se, para já, inalterados."Temos a informação que tudo decorrerá como previsto, não temos indicação contrária", adiantou aoo gabinete de comunicação da televisão pública. A produtora responsável pelo formato, a Valentim de Carvalho, recusou-se a prestar quaisquer declarações.Maria Rueff continua internada no Hospital de Santa Marta, onde está sob observação médica.Tem recebido a visita de familiares e amigos mais próximos. João Baião fez questão de assinalar a visita através de uma fotografia: "A minha adorada manda beijinhos. Mulher de fibra. A nossa Maria está quase de regresso", escreveu o apresentador nas redes sociais.