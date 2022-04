Mariana Mortágua deixa ‘JN’ e responsabiliza Marco Galinha

Mariana Mortágua assinou esta terça-feira a sua última crónica no diário ‘JN’ e responsabiliza Marco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media Group (que detém o jornal), pelo fim da sua colaboração.Na derradeira crónica, a deputada do BE descreveu aos leitores as sucessivas tentativas de afastamento de que foi alvo, desde setembro de 2020, altura em que Galinha comprou 40% do grupo, e acusou-o de "ingerência ilegal em decisões que competem apenas à direção editorial". Todavia, numa nota aparte, a direção do ‘JN’ diz que a crónica de Mortágua "lavra sobre um equívoco" e atribui o fim do espaço à "remodelação da ‘Opinião’, por ocasião do 134º aniversário do título".