Mário Ferreira ameaça regulador: “Deliberação da ERC é grave e não pode ficar sem resposta”

O presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, afirmou hoje que a deliberação do regulador dos media ERC "é muito grave" e pode "pôr em causa a sobrevivência da TVI".Mário Ferreira, acionista da dona da TVI com 30,22%, foi hoje eleito em assembleia-geral de acionistas presidente da empresa, um dia depois da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter dito que tem "fundadas dúvidas sobre a identidade" dos acionistas da Media Capital e avisar que qualquer decisão tomada na assembleia-geral de terça-feira que possa envolver alteração de domínio pode não ser reconhecida."A deliberação da ERC é muito grave e não pode ficar sem resposta", afirmou em conferência de imprensa, num encontro que conta com a presença dos novos administradores.O gestor adiantou que a deliberação da ERC "pode pôr em causa a sobrevivência da TVI", das suas rádios e de "mais de 1.100 postos de trabalho".