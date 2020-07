"Mário Ferreira detém cerca de 30% do capital"

Face ao conteúdo das notícias publicadas no Correio da Manhã sob o título “Mário Ferreira prepara mudanças na administração da Media Capital” e “Administrador sai com indemnização milionária”, em que a referência ao citado acionista é repetida em várias outras notícias posteriores sobre alterações no grupo em causa, a Media Capital esclarece:









1- Todas as alterações em curso na estrutura diretiva da Media Capital são da estrita competência do seu Conselho de Administração que é detido por membros do Conselho nomeados pelo Grupo Prisa;

2- É falsa a imputação ao acionista Mário Ferreira da responsabilidade pelas alterações já comunicadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelo Grupo Media Capital na sequência de deliberações do seu Conselho de Administração.





3- O senhor Mário Ferreira é titular da maioria do capital da sociedade Pluris Investments, S.A., que detém cerca de 30% do capital social do Grupo Media Capital. Até à presente data, não ocorreu qualquer assembleia geral onde fosse eleita uma nova equipa de administração ou gestão.





O Conselho de Administração do Grupo Media Capital