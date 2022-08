A Meta, empresa que detém o Facebook, quer chegar a acordo extrajudicial para conseguir o encerramento do processo contra a plataforma no caso ‘Cambridge Analytica’.



Foi já há quatro anos que estalou um dos maiores escândalos em que o Facebook se viu envolvido. O caso foi denunciado pelos jornais ‘The New York Times’ e ‘The Observer’ e deu origem a vários processos em tribunal.









Ver comentários