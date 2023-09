A Media Capital aumentou a proposta pela compra de 100% do capital da Cofina (dona doe da) para 54,4 milhões de euros (valor que não inclui dívida). O valor das propostas apresentadas é confidencial, de acordo com os termos definidos pelo vendedor, pelo que o valor proposto pelo Management Buy Out (MBO) não foi revelado.Os responsáveis do MBO não fizeram comentários.