Desde que o grupo de investidores portugueses liderado pelo empresário Mário Ferreira (dono da Douro Azul) adquiriu a Media Capital (MC) - dona da TVI e da produtora Plural - à espanhola Prisa, em 2020, que o grupo de media se tornou uma espécie de ‘porta giratória’ de acionistas.



Em menos de dois anos foram comunicadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) várias alterações da estrutura acionista e dos proprietários das sociedades com participações na empresa, que este ano concluiu o negócio de alienação do negócio de rádio.









