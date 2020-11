O processo de contraordenação instaurado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra a Pluris, de Mário Ferreira, e a Vertix, da espanhola Prisa, no âmbito do processo de venda da Media Capital (MC), dona da TVI, estará concluído “em breve”, revelou ao CM fonte oficial do regulador. A decisão pode obrigar à anulação do negócio.