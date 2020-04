Media desesperam por medidas de apoio

Quase um mês depois de a Plataforma de Meios Privados ter pedido um plano de resgate para os media em Portugal para mitigar o impacto da pandemia no setor, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, deve anunciar hoje no Parlamento as primeira medidas. Os grupos de comunicação social desesperam por apoios que possam minimizar os efeitos das acentuadas quebras de circulação, na imprensa, e de publicidade, em todos os meios.O plano inicial do Governo previa um pacote de 10 milhões de euros, a distribuir de acordo com as perdas de receitas publicitárias neste trimestre, quando em comparação com os valores registados no mesmo período de 2019. Um referencial que preocupa os grupos com maior exposição à imprensa (jornais e revistas), que vivem sobretudo das receitas de circulação.Desta forma, o Governo deverá acolher algumas das medidas propostas pelo Bloco de Esquerda, que considera que o critério da receita publicitária "não é adequado". Além disso, os bloquistas pedem que, no caso da imprensa escrita, o valor seja distribuído de acordo com as escolhas feitas pela população. O programa propõe um total de 15 milhões a distribuir pela comunicação social em maio, junho e julho, valor que "equivale à estimativa de receita trimestral do Imposto Google", a aplicar às gigantes tecnológicas.Recorde-se que a distribuidora nacional VASP também reclama medidas urgentes, sob pena de deixar de distribuir jornais e revistas em todo o País.