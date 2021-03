Media portugueses atentos à Austrália após lei que obriga gigantes a pagar por conteúdos jornalísticos

O Mundo está de olhos postos na Austrália desde que esta aprovou The Code, a lei que obriga gigantes tecnológicas como a Google e o Facebook a pagar pelos conteúdos jornalísticos que partilham. E Portugal não é exceção. Numa altura em que os media estão bastante fragilizados devido à pandemia, a Plataforma de Meios Privados (PMP) está atenta ao que se passa do outro lado do Mundo e não tem dúvidas de que a nova legislação pode mudar muita coisa."Esta medida corresponde a um objetivo que é mais do que justo. Aguardava-se já há algum tempo que alguém avançasse, mas ninguém dava o primeiro passo, até agora", revela ao CM Luís Nazaré, diretor-executivo da plataforma que representa os cinco maiores grupos de comunicação social privados do País (Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital, Público e Renascença). "Estamos a acompanhar a situação com todo o interesse, minuto a minuto, até porque ainda há muitas coisas que não se conhecem, como os valores dos acordos estabelecidos entre a Google e os publishers, ou as condições que estes envolvem", avança Luís Nazaré, acrescentando que, pelo que se conseguiu saber até agora sobre os acordos que já foram firmados, os valores "ficam muito aquém do que seria justo".Enquanto a Austrália se preparava para aprovar The Code, a Google chegou a acordo com vários grupos de media, como a News Corp, a quem vai pagar uma "quantia significativa" por notícias. Entretanto, outros países querem seguir o exemplo, entre eles Canadá, Alemanha, Reino Unido e Brasil.Em França, depois de uma decisão do tribunal, a tecnológica aceitou pagar cerca de 90 milhões de euros ao longo de três anos a 120 publicações em troca de conteúdos para a sua nova plataforma, a Google News Showcase.n