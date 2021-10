Media unem forças contra o Facebook em casos de 'fake news' e discursos de ódio

Pela primeira vez, 17 órgãos de comunicação social norte-americanos, entre os quais jornais, televisões e agências de notícias, uniram forças numa investigação que tem por base os ‘Facebook Papers’. Os primeiros resultados foram conhecidos este sábado, com reportagens publicadas nos jornais ‘The New York Times’ e ‘The Washington Post’, e nos canais CNN e NBCNews, que revelam que a empresa de Mark Zuckerberg foi negligente quanto à divulgação de ‘fake news’ e discursos de ódio durante as eleições Presidenciais, que culminaram na invasão do Capitólio, em Washington.