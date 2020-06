Medo e alta tensão na TV Globo depois de ataque com faca

O clima de apreensão que já se vivia na TV Globo passou a medo generalizado e alta tensão depois de, quarta-feira, um homem com uma faca ter invadido a sede da emissora, no Rio de Janeiro, e ameaçado jornalistas. Uma delas, Marina Araújo, ficou refém com a faca no pescoço, e outra, Renata Vasconcellos, foi obrigada a ir falar com o invasor, que em seguida se rendeu.O homem, na casa dos 30 anos, pulou as barreiras de proteção e, sem ser detido por nenhum segurança e gritando "Globo, lixo!", conseguiu chegar ao Departamento de Jornalismo e fez Marina refém para ter uma estranha exigência atendida: falar com Renata Vasconcellos, pivô do ‘Jornal Nacional’, o mais importante do Brasil. Após negociações da polícia com o homem, Renata, que celebrava os 48 anos, foi falar com o agressor, que nas redes sociais costuma publicar mensagens de cunho religioso usando o nome de Thomas Rainer. Este, ao ver Renata, entregou a faca e rendeu-se.Em comunicado, a TV Globo negou que o ataque tenha tido motivação política, e atribuiu-o a uma pessoa com claros distúrbios psíquicos, mas o incidente ocorre num momento em que a emissora e os seus principais jornalistas, entre eles Renata e o chefe William Bonner, são alvos de uma feroz onda de ataques políticos e pessoais, até quarta restritos ao mundo virtual.Acusada por Jair Bolsonaro de estar a tentar derrubá-lo com uma enxurrada de notícias negativas, a emissora sofre ataques diários de simpatizantes do presidente, principalmente Renata, que dias antes o governante atacara mas com a qual se solidarizou após o ataque violento.