O príncipe Harry e Meghan Markle são capa da revista ‘Time’ na edição especial que elege anualmente as 100 personalidades mais influentes do Mundo.





A lista das 100 personalidades mais influentes de 2021 está dividida em seis categorias: ícones, pioneiros, titãs, artistas, líderes e inovadores. O duque e a duquesa de Sussex surgem entre os ‘ícones’. São elogiados pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da comunidade e pelo seu desejo unificador. “Num mundo onde todos opinam sobre pessoas que não conhecem, o duque e a duquesa têm verdadeira compaixão pelos outros. Eles não opinam. Apenas correm em direção à luta”, lê-se no texto.

Mas há outras surpresas na lista da ‘Time’. Abdul Ghani Baradar, chefe do grupo extremista que tomou o poder no Afeganistão, está na categoria ‘líderes’. Ao lado dele, aparecem o presidente dos EUA, Joe Biden e a ‘vice’ Kamala Harris; o ex-presidente Donald Trump, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, o presidente chinês Xi Jinping e a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala.