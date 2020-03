Meios de comunicação pedem medidas para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus

A Plataforma de Media Privados (PMP), que reúne Cofina (detém CM e CMTV), Impresa, Global Media Group, Media Capital, Público e grupo Renascença Multimédia, enviou uma carta ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e ao secretário de Estado dos Media, Nuno Artur Silva, na qual propõe 14 medidas para fazer face à atual crise que o setor enfrenta.

Propostas da plataforma de Media Privados

No documento a que o CM teve acesso, assinado pelo presidente do conselho geral, Francisco Pinto Balsemão, a PMP defende que "a indústria dos media é vital para o equilíbrio social e político do País" e, por isso, deve ser um dos setores "prioritários". A pandemia de Covid-19 está a ter "impactos agudos" sobre "as receitas das empresas de media" e a colocar "dificuldades em toda a cadeia de valor", o que obriga à "adoção de medidas de mitigação dos tremendos efeitos negativos", sob pena de a sua própria sobrevivência "ficar em risco".

A plataforma apela ainda "ao Governo e à banca para que estabeleçam uma aliança estratégica com as empresas e os cidadãos no sentido de relançar a economia". "Sem empresas e sem clientes, não há receitas, nem economia, nem País. E sem Comunicação Social, apaga-se a luz."