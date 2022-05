'Mercado' da CMTV lidera audiências na estreia de Nuno Dias

O programa 'Mercado' foi líder destacado de audiências no cabo, esta segunda-feira. Na estreia de Nuno Dias como comentador da CMTV, o formato conduzido por Mariana Béu alcançou 6% de share e 147 mil espectadores.



No horário do 'Mercado', que ontem também contou com os comentários de José Manuel Freitas e Paulo Catarro, a CMTV registou mais audiência do que a soma dos principais concorrentes. Com efeito, nesse período, a SIC Notícias não foi além dos 1,7% de share, o canal CNN ficou-se pelos 3,2% e a RTP3 conseguiu 0,5%.

No total do dia, a CMTV liderou, mais uma vez, o consumo de informação nacional no cabo, com um share diário de 4,5%, deixando a larga distância tanto a SIC Notícias, que registou 2,3%, como o canal CNN, que conseguiu apenas 3,8%. A RTP3 não foi além dos 0,7%.



De acordo com os dados oficiais da GfK Portugal, empresa responsável pela medição das audiências televisivas em Portugal, a CMTV fechou o mês de abril como a estação líder no consumo de televisão por cabo. O canal do CM registou um share médio de 4%, acima de SIC Notícias (2,4%), CNN (3,6%) e RTP3 (0,5%).



Recorde-se que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, mas ainda não está disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre.