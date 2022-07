'Mercado' da CMTV lidera audiências na estreia de Pedro Guerra

O programa 'Mercado', da CMTV, foi líder destacado de audiências no cabo, esta sexta-feira. O formato, que contou com os comentários de Pedro Guerra, Jorge Amaral e Fernando Mendes, alcançou 7% de share e 174 mil espectadores. Foi o programa mais visto do dia no cabo em Portugal.

Este foi o dia da estreia de Pedro Guerra na CMTV. O novo comentador vai estar no programa 'Mercado' todas as sextas-feiras. No horário do 'Mercado', que foi conduzido pelo jornalista Paulo Catarro, a CMTV registou mais audiência do que a soma dos dois principais concorrentes. Com efeito, nesse período, a SIC Notícias não foi além dos 2,1% de share, enquanto o canal CNN ficou-se pelos 3,6%.

No total do dia, a CMTV liderou, mais uma vez, o consumo de informação nacional no cabo, com um share diário de 5,5%, deixando a larga distância tanto a SIC Notícias, que registou 2,4%, como o canal CNN, que conseguiu apenas 3,0%.

De acordo com os dados oficiais da GfK Portugal, empresa responsável pela medição das audiências televisivas em Portugal, a CMTV fechou o mês de junho como a estação líder no consumo de televisão por cabo. O canal do CM conseguiu o melhor resultado de sempre, com um share médio mensal de 5,3%, acima de SIC Notícias (2,1%), CNN (3,0%).

Recorde-se que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, mas ainda não está disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre.