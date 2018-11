Mickey, o rato travesso que fumava na juventude faz 90 anos

Conheça a história de Mickey e de Minnie o casal mais famoso da Disney.

11:26

Mortimer".







Num dos filmes em que apareceu, Minnie disse que o seu homem de sonho "entrará pela sala, uma luz vinda dele brilhará, eu ouvirei uma música. Ele me trará flores e me balançará em seus braços! E eu saberei que ele é o certo quando me fizer rir".



A primeira vez que Minnie apareceu ao lado de Mickey foi em 1929 num episódio chamado The Barn Dance (A Dança no Celeiro). No desenho, Mickey colocou balões dentro dos seus calções, para não pisar nos pés de Minnie.







A primeira vez que Mickey se referiu à Minnie como sua namorada foi na canção Mickey's Follies.



Mickey é a primeira personagem de desenhos animados a ter uma estrela no passeio da fama, em Hollywood.



É uma das personagens mais acarinhadas dos desenhos animados e faz este domingo 90 anos tal como o seu grande amor: a Minnie.As duas personagens foram criadas por Walter Disney, mais conhecido por Walt Disney, e Ub Iwerks, em 1928 e desde então têm vivido no imaginário de várias gerações.Quando surgiu, Mickey era uma personagem diferente daquela que conhecemos atualmente. Numa fase inicial, Mickey era magrinho, de olhos esbugalhados, fumava e era travesso. Ao longo dos anos foi-se tornando mais humano, mais querido e com uma silhueta mais redonda.Ao Mickey juntou-se Minnie e nasceu um dos casais dos desenhos animados mais acarinhados da história.Plane Crazy foi o primeiro filme de desenhos animados mudos com as personagens Mickey e Minnie no mesmo ano em que foram criados. Apresentamos-lhe alguns factos sobre o casal da Disney: Se Lily, mulher de Walt Disney, não sugerisse o nome "Minnie", a personagem chamar-se-ia "

Mortimer Mouse, o rival de Mickey, é na verdade o ex-namorado de Minnie.



Outra curiosidade é que a mulher que deu voz a Minnie, Russi Taylor, casou com o homem que deu voz a Mickey, Wayne Allwine.