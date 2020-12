Migração da TDT fica concluída esta sexta-feira

Termina esta sexta-feira, na Madeira, o processo de migração da Televisão Digital Terrestre (TDT), essencial para o desenvolvimento do 5G em Portugal. O emissor do Pico Arco da Calheta é o último a ser ressintonizado, de um total de 243. Destes, cerca de 94% (228) já estão a funcionar nas novas frequências, permitindo libertar espaço para o lançamento da quinta geração móvel em todo o território nacional, o que deverá acontecer em 2021, de acordo com as previsões da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).









Desde o teste-piloto realizado a 27 de novembro de 2019, em Odivelas, a linha telefónica gratuita para apoiar a população neste processo recebeu cerca de 109 755 chamadas, de acordo com o regulador das telecomunicações, que também teve equipas técnicas no terreno a prestar auxílio domiciliário. Até agora foram resolvidos 4814 casos em casa para apoiar a sintonia das novas frequências.

De acordo com a Anacom, o processo de migração da TDT, que chegou a ser interrompido por causa da pandemia, decorreu “com enorme normalidade”. O mesmo não se pode dizer do leilão do 5G, que desde o início tem sido palco de uma guerra entre os operadores e o regulador, o que já originou vários atrasos no processo.





Entretanto, a Anacom lançou esta quinta-feira um novo portal no qual é possível encontrar toda a informação sobre o 5G, de organismos e instituições nacionais e internacionais, públicos e privados.